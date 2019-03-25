Çipras: "Türk Jetleri Beni Taşıyan Helikopterleri Taciz Etti"

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Eşek Adası ziyaret ettiği sırada kendisini taşıyan askeri helikopterin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini iddia etti.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Eşek Adası ziyaret ettiği sırada kendisini taşıyan askeri helikopterin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini iddia etti.



Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, ülkenin Bağımsızlık Günü kutlamaları için Eşek Adası'nı ziyaret etti. Yunan Başbakan kendisini adaya götüren askeri helikopterin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini iddia etti. "Türkiye'nin bu gibi gereksiz ihlalleri anlamsızdır. Boşuna yapılan benzin masraflarıdır" diyen Çipras Türk jetlerinin Yunan hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından uzaklaştırıldığını söyledi.



Yunan başbakan Türk kıyılarının karşısında bulunan Eşek Adası'nı sembolik olarak ziyaret etme kararı almıştı. - ATİNA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Usta Oyuncu Nuri Alço, Sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na Evlenme Teklif Etti

Ünlü Model Bella Hadid, Türk Fotoğrafçı Mert Alaş İçin Kapadokya'ya Geldi

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türk Jetleri Tarafından Taciz Edildiği İddiaları Yalanlandı

İskenderpaşa Cemaati, Cumhur İttifakı'nı Destekleyecek