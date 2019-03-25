Son Dakika Haberleri: Çipras: "Türk Jetleri Beni Taşıyan Helikopterleri Taciz Etti"

Çipras: "Türk Jetleri Beni Taşıyan Helikopterleri Taciz Etti"

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Eşek Adası ziyaret ettiği sırada kendisini taşıyan askeri helikopterin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini iddia etti.

Çipras:
Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Eşek Adası ziyaret ettiği sırada kendisini taşıyan askeri helikopterin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini iddia etti.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, ülkenin Bağımsızlık Günü kutlamaları için Eşek Adası'nı ziyaret etti. Yunan Başbakan kendisini adaya götüren askeri helikopterin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini iddia etti. "Türkiye'nin bu gibi gereksiz ihlalleri anlamsızdır. Boşuna yapılan benzin masraflarıdır" diyen Çipras Türk jetlerinin Yunan hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından uzaklaştırıldığını söyledi.

Yunan başbakan Türk kıyılarının karşısında bulunan Eşek Adası'nı sembolik olarak ziyaret etme kararı almıştı. - ATİNA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:50 Kaynak: İHA

Yunanistan, Eşek Adası, Politika
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