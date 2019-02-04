Çipras, Türkiye'nin 4 Milyon Mülteciye Ev Sahipliği Yaptığını Belirterek, "Bu Uluslararası Toplum...
1 saat önce
Çipras, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı." dedi.
Çipras, Türkiye
'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB
komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı." dedi
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:15 Kaynak: AA
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