Son Dakika Haberleri: Çipras, Türkiye'nin 4 Milyon Mülteciye Ev Sahipliği Yaptığını Belirterek, "Bu Uluslararası Toplum...

Çipras, Türkiye'nin 4 Milyon Mülteciye Ev Sahipliği Yaptığını Belirterek, "Bu Uluslararası Toplum...

1 saat önce

Çipras, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı." dedi.

Çipras, Türkiye'nin 4 Milyon Mülteciye Ev Sahipliği Yaptığını Belirterek,
Çipras, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı." dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:15 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel
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