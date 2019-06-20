Çipras: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri 'zayıflığının ve yalnızlığının' işareti
1 saat önce
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin 'zayıflığının ve yalnızlığının' bir işareti olduğunu söyledi
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:08
Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye
'nin Doğu Akdeniz
'deki faaliyetlerinin 'zayıflığının ve yalnızlığının' bir işareti olduğunu söyledi.
Bir Yunan televizyonuna konuşan Çipras, Türkiye'nin stratejik çıkmazla karşı karşıya kaldığını savundu.
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