Son Dakika Haberleri: Çipras: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri 'zayıflığının ve yalnızlığının' işareti
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Çipras: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri 'zayıflığının ve yalnızlığının' işareti

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin 'zayıflığının ve yalnızlığının' bir işareti olduğunu söyledi

Çipras: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri 'zayıflığının ve yalnızlığının' işareti, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin 'zayıflığının ve yalnızlığının' bir işareti olduğunu söyledi.

Bir Yunan televizyonuna konuşan Çipras, Türkiye'nin stratejik çıkmazla karşı karşıya kaldığını savundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:08 
Alexis Tsipras, Yunanistan, Doğu Akdeniz, Türkiye, Dünya
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