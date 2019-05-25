Son Dakika Haberleri: Çipras: Türkiye ve Yunanistan Ege'de bir kazadan kaçınılması gerektiğini kabul ediyor

Çipras: Türkiye ve Yunanistan Ege'de bir kazadan kaçınılması gerektiğini kabul ediyor

11 saat önce

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Yunanistan ve Türkiye’nin Ege’de yaşanabilecek bir ‘kaza’dan kaçınması gerektiğini söyledi.

Çipras: Türkiye ve Yunanistan Ege'de bir kazadan kaçınılması gerektiğini kabul ediyor, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Yunanistan ve Türkiye'nin Ege'de yaşanabilecek bir 'kaza'dan kaçınılması gerektiği konusunda hem fikir olduğunu söyledi.

Devlet televizyonu ERT'ye bir röportaj veren Çipras, Sibiu'daki son gayrı resmi Avrupa Konseyi toplantısında, 'tüm Avrupalı liderlerin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne desteklerini ve Türkiye'nin petrol arama bölgesindeki 'yasa dışı eylemlerine' karşı olduklarını belirttiğini' ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:53 
Yunanistan, Ege, Türkiye, Dünya
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