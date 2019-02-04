Son Dakika Haberleri: Çipras Yarın Türkiye'de

Çipras Yarın Türkiye'de

40 dakika önce

Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 5-6 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

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Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 5-6 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras'ın ziyareti sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:11 Kaynak: İHA

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