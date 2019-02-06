Son Dakika Haberleri: Çipras, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Ayrıldı

Çipras, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Ayrıldı

1 saat önce

YUNANİSTAN Başbakanı Alexis Çipras, 1 saat 45 dakika kaldığı Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ayrıldı.

Çipras, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Ayrıldı, System.String[]
YUNANİSTAN Başbakanı Alexis Çipras, 1 saat 45 dakika kaldığı Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ayrıldı. Çipras, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunanların yanına giderek ellerini sıktı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:46 Kaynak: DHA

Yunanistan, İstanbul, Güncel
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