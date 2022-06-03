Cips hırsızı karga kamerada - Son Dakika
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Cips hırsızı karga kamerada

03.06.2022 10:58

Cips hırsızı karga kamerada Elazığ'da bir marketten cips çalan karga, çaldığı yiyeceği kaldırımda açıp yedi.

Cips hırsızı karga kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir marketten cips çalan karga, çaldığı yiyeceği kaldırımda açıp yedi. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Elazığ'da bir marketin önündeki stanttan cips paketi çalan karga, vatandaşın kamerasına yakalandı. Market sahibinin yokluğunu fırsat bilen karga cips paketini alıp biraz uzaklaştı. Bir müddet ortalığı kolaçan eden karga daha sonra aldığı cips paketini açarak yemeye başladı. O anlar bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Cips hırsızı karga kamerada
Cips hırsızı karga kamerada
Cips hırsızı karga kamerada
Cips hırsızı karga kamerada

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Kaynak: İHA

Elazığ, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Cips hırsızı karga kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cips hırsızı karga kamerada - Son Dakika
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