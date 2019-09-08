Son Dakika Haberleri: Cips paketinde uyuşturucu satan şüpheliler yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Cips paketinde uyuşturucu satan şüpheliler yakalandı

51 dakika önce

ADANA'da, cips paketi içinde uyuşturucu satan 1'i çocuk, 2'kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Cips paketinde uyuşturucu satan şüpheliler yakalandı, System.String[]

ADANA'da, cips paketi içinde uyuşturucu satan 1'i çocuk, 2'kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'ndeki bir otomobilde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese giden polis, içerisinde 3 kişinin olduğu park halindeki otomobilde arama yaptı. Aramada, cips poşeti içinde paketlenmiş halde 152 gram bonzai ele geçirildi. Araçtaki Ahmet Can M. Sefa K. ve yaşı küçük V.A. gözaltına alındı.

EVE OPERASYONDA DA 6 GÖZALTI

?Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yapılan arama da ise 508 gram bonzai ele geçirildi. Evde bulunan A.A. (17), Mahsun B. (25), Ömer D. (31) Fahrettin L. (27) Tahsin G. (26) ve Salim G. (30) gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yüreğir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Billur Kalkavan'dan dikkat çeken açıklama: Anne olmak çok matah bir şey değil
Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı Son Dakika: Soylu'nun, kayyum açıklamasına İmamoğlu'ndan jet yanıt: Polemikten beslenmiyorum Son Dakika: Soylu'dan, "İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Söz konusu değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 12:19:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cips paketinde uyuşturucu satan şüpheliler yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]