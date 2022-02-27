Cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

27.02.2022 10:59

Siirt'te minibüste yapılan aramada cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Siirt'te minibüste yapılan aramada cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Siirt ve Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmalar sonucu Siirt'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.

Dedektör köpekle yapılan aramada bir miktarı cips paketlerine gizlenmiş 593 gram eroin ve 1 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyet ve savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
Cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
Cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

YORUMLAR
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Diyarbakır, Uyuşturucu, Minibüs, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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