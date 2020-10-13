Cips paketlerine sakladıkları uyuşturucu haplarla otobüste yakalandılar - Son Dakika

Cips paketlerine sakladıkları uyuşturucu haplarla otobüste yakalandılar

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, otobüste yanlarındaki çantanın içinden çıkan 2 cips paketinde uyuşturucu haplar ele geçirilen 2 kişi, gözaltına alındı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, otobüste yanlarındaki çantanın içinden çıkan 2 cips paketinde uyuşturucu haplar ele geçirilen 2 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir ihbar üzerine Güzelyalı Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Otobüste yolculuk eden O.B. ile Ö.Ö.'nün çantasını arayan ekipler, 2 cips paketinin içindeki 931 adet ecstasy hapları buldu. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.



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