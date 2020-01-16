'Cipteki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı' dedi, evde çıktı (2) - Son Dakika

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'Cipteki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı' dedi, evde çıktı (2)
6 saat önce
YÜZÜKLERİ EVİNDE BULDUSivas'ta, cipten çalındığı iddia edilen 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük, sahibi A.K. tarafından evde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:22 Kaynak: DHA
YÜZÜKLERİ EVİNDE BULDU
Sivas'ta, cipten çalındığı iddia edilen 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük, sahibi A.K. tarafından evde bulundu. A.K.'nin yüzükleri bulduğunu bildirmesi üzerine polis, olayla ilgili soruşturmayı kapattı.
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