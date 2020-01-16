'Cipteki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı' dedi, evde çıktı (2) - Son Dakika

YÜZÜKLERİ EVİNDE BULDU

Sivas'ta, cipten çalındığı iddia edilen 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük, sahibi A.K. tarafından evde bulundu. A.K.'nin yüzükleri bulduğunu bildirmesi üzerine polis, olayla ilgili soruşturmayı kapattı.