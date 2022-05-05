Çır Şelalesi ve lalelerle bezenen Bingöl Ovası doğaseverleri cezbediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çır Şelalesi ve lalelerle bezenen Bingöl Ovası doğaseverleri cezbediyor

05.05.2022 10:58

Karların erimesiyle 50 metre yükseklikten akan Çır Şelalesi ile kırmızı laleler ve sarı çiçeklerle süslenen Bingöl Ovası, ilkbaharda ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

Karların erimesiyle 50 metre yükseklikten akan Çır Şelalesi ile kırmızı laleler ve sarı çiçeklerle süslenen Bingöl Ovası, ilkbaharda ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Bingöl, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor.

Ilıcalar beldesinde bulunan Çır Şelalesi ile Gözeler köyü mevkisinde yetişen kırmızı laleler ve sarı çiçeklerin bulunduğu Bingöl Ovası, doğa ile iç içe vakit geçirmek, ilkbaharda oluşan güzellikleri objektiflerine yansıtmak isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Kentin bu doğal güzellikleri, valilik, belediye, Fırat Kalkınma Ajansı ve Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği tarafından 26-29 Mayıs'ta düzenlenecek 2. Fotosafari Yarışması'yla çok sayıda fotoğraf sanatçısını ağırlamaya hazırlanıyor.

Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi, AA muhabirine, Bingöl'ün coğrafi güzellikleriyle Türkiye'nin nadide illerinden biri olduğunu söyledi.

"Fotoğrafçıları cezbedebilecek bir şehir"

Her yıl ilkbaharda Çır Şelalesi ile Bingöl Ovası'nı ziyaret ettiklerini anlatan Elçi, "Bu güzellikler bizler için hem yaşama sevinci hem de güzel görüntülerle arşiv oluşturuyoruz. İnsanların doğaya açılmasını arzuluyoruz." dedi.

"Bingöl Türkiye'nin en sıcak illerinden Diyarbakır'a bir tarafıyla da Erzurum'a komşu bir il. Türkiye'nin en soğuk ve en sıcak illeri arasında bir şehir." diyen Elçi, bu nedenle kentte dört mevsimin dolu dolu yaşandığını belirtti.

Elçi, "Bingöl, şelaleleri, dereleri, nehirleriyle inanılmaz güzel bir şehir. Fotoğrafçıları cezbedebilecek bir şehir. Ovaları, dağlarıyla fotoğrafçılara eşsiz güzellik sunabilmekte." diye konuştu.

2019'da Türkiye'nin en çok katılımlı Fotosafari Yarışması'nı kentte düzenlediklerini dile getiren Elçi, bu yıl da yoğun talep üzerine yarışmayı ilkbaharda yapmak istediklerini aktardı.

Elçi, yarışma süresince her gün 10 aracın hazır olacağını anlatarak, "Fotoğrafçılar gitmek istedikleri yere gidebilecekler. Burada önceliğimiz kuzey ilçeler olacak. Merkezde havalar ısınmaya başladı ama kuzey ilçelerimiz henüz ilkbaharı yaşayamadı. Zaman içinde kuzey ilçelerimiz de foto safariye uygun hale gelecektir. Tek sıkıntımız kayalıklardan inerken yaşanan zorluk. Çır Şelalesine ulaşılabilecek ahşap merdivenlerden yol yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sanatçısı Yücel Albayrak da Çır Şelalesi'nde çok güzel görüntülerin ortaya çıktığını belirterek, "Karların erimesiyle Çır Şelalesi çok coşkulu bir şekilde akıyor. Bu şelaleyi görmek için fotoğrafçıları ve doğaseverleri bekliyoruz." dedi.

Çır Şelalesi ve lalelerle bezenen Bingöl Ovası doğaseverleri cezbediyor
Çır Şelalesi ve lalelerle bezenen Bingöl Ovası doğaseverleri cezbediyor
Çır Şelalesi ve lalelerle bezenen Bingöl Ovası doğaseverleri cezbediyor
Çır Şelalesi ve lalelerle bezenen Bingöl Ovası doğaseverleri cezbediyor

YORUMLAR
500
MediaMarkt'tan Anneler Günü hediyelerine 'Şimdi al 3 ay sonra öde' hizmeti MediaMarkt'tan Anneler Günü hediyelerine 'Şimdi al 3 ay sonra öde' hizmeti Bingöl'de 50 metrelik şelale karların erimesiyle coştu Bingöl'de 50 metrelik şelale karların erimesiyle coştu

Ilıcalar, Türkiye, Sinema, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çır Şelalesi ve lalelerle bezenen Bingöl Ovası doğaseverleri cezbediyor - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Nisan ayında en çok zamlanan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu
11:06 Kuyumcudan çuvalla altın çalan şüpheliler yakalandı!
11:00 Diyarbakır'dan Ankara'ya çelenk bırakmaya geldiler! HDP binasının önünde gerginlik yaşandı
10:58 Johnny Depp'ten eski eşiyle ilgili üçlü ilişki iddiası: Amber Heard, Elon Musk ve Cara Delevingne'nin görüntülerini mahkemeye sundu
04:31 Rusya'nın yeni planı ne? Donbas: Rusya neden Ukrayna'nın doğusunu çember altına almak istiyor?
10:53 Kanada hükümeti resmen onayladı! Uzayda suç işleyen cezasını Dünya'ya dönünce çekecek
10:50 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler yaşandı? Çınar, Defne'den ayrıldı mı?
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 11:19:12. #1.12#
SON DAKİKA: Çır Şelalesi ve lalelerle bezenen Bingöl Ovası doğaseverleri cezbediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement