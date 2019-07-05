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Çırağa "en serin" kıyak

25 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kavurucu sıcaklar nedeniyle sanayi sitesinde çalışmakta zorlanan çıraklar için sanayi içerisine demirden taşınabilir havuz yapıldı.

Çırağa
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kavurucu sıcaklar nedeniyle sanayi sitesinde çalışmakta zorlanan çıraklar için sanayi içerisine demirden taşınabilir havuz yapıldı.

Besni Küçük Sanayi Sitesinde demirci esnafı Ali Payam çırak ve kalfaların arışı sıcak nedeniyle çalışamadığını fark edince çareyi kendisi buldu. Demir doğramadan 1 metre derinliğinde 6 metrekare genişliğinde taşınabilir bir havuz yaptı. Havuzun içinin suyla doldurulmasının ardından sanayideki çıraklar havuzun keyfini çıkarttı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte, sanayideki çıraklar çalıştıktan sonra havuzda serinliyor.

Çıraklar havuzu yapan Ali Payam ve Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan'a havuz hizmeti için teşekkür etti.

Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan ise yaptığı açıklamada, "Sıcaktan bunalan çırak ve kalfalarımız için Ali Payam ustamız böyle bir havuz yaptı. Kalfa ve çırakların daha verimli çalışmaları ve serinlemeleri için bu havuzu yaptı. Çıraklar sıcaklarda bunaldıkça günün belirli saatlerinde havuza girerek serinliyorlar. Çıraklar serinledikten sonra işlerine adapte oluyor. Ali Payam ustamıza vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ederim. Çıraklarımızın ve kalfalarımızın denize gitme gibi bir imkanları yok. Biz de bu havuzla çıkarlarımıza bu havuzu yaptık" dedi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:54 Kaynak: İHA
Haci Arslan, Adıyaman, Besni, Güncel
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