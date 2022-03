Çırağan Caddesi'ndeki kanserli 112 çınar kesildi - Son Dakika

BEŞİKTAŞ Çırağan Caddesi'nde bulunan ve 'korumaya değer' konumunda olan 112 çınar ağacı kansere yakalandığı gerekçesiyle kesildi. İBB'den Aydın Çetinkaya, "Bu ağaçlar kesilmese hepsi kurumaya yüz tutmuş, can ve mal güvenliği açısından çok ciddi tehdit oluşturmaya başlamıştı" dedi.

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan çınar ağaçlarından 112 tanesi kansere yakalandıkları gerekçesiyle köklerinden kesildi. Ağaçların kesilmesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanırken, İBB caddeye ağaçların hastalık nedeniyle kesildiğinin belirtildiği bir pankart astı. 150-200 yıllık ağaçların kesilmesiyle ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Aydın Çetinkaya, ağaçların yerine yenilerinin dikildiğini belirtti. Hastalıklı toprağın dahi değiştirildiğine değinen Çetinkaya, ağaçların kesilmediği takdirde diğer çınarlara da hastalık sıçrayacağını dile getirdi.

"YENİLEME PROJESİ KAPSAMINDA KESİLME KARARI ALINDI"

Özellikle can ve mal kaybı açısından hastalıklı ağaçların ciddi risk taşıdığına değinen Çetinkaya, "Toplamda 112 ağaç hakkında, yenileme projesi kapsamında kesilme kararı alındı. Bunların 66 tanesi dikildi geri kalan 46 tane ağacın çalışmaları devam etmektedir. Çınar kanseri dediğimiz bir hastalık var. Bu mantar hastalığıdır. Kökten veya yaralanmalardan ötürü gövdeden aynı zamanda da budamadan alınan ve yayılmaya başlayan bir hastalıktır. Buradaki bütün ağaçlarda da bu hastalık tespit edilmiştir. Bunlar uzman ekipler, fakülteden hocalar ve tarım orman il müdürlüklerinden gelen arkadaşların tespitleri sonucu netleşmiştir. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Tabi aynı şekilde tabiat varlıklarından da komisyondan çıkan kararlar neticesinde yenilenme çalışmaları yapıyoruz. Şu anda 112 ağacın tamamı kesilmiştir. Bu ağaçlar kesilmese hepsi kurumaya yüz tutmuş, can ve mal güvenliği açısından çok ciddi tehdit oluşturmaya başlamıştı. Nihayetinde burası SİT alanı, turizmin çok yoğun olduğu bir bölge. Bu hastalıkla da kimyasal ile mücadele edemiyorsun, biyolojik mücadelesi de yok. Ancak bu şekilde mekanik mücadele ile alandan çıkartıp, yerine yenisi ile değiştirerek dönüşüm yapıyoruz. Buradaki ağaçlar 150-200 yıllık ağaçlarımız vardı" dedi. Caddede sık sık bisikletle gezdiğini ifade eden Murat Kuş , ağaçların kesildiğini görünce çok üzüldüğünü belirterek, "Tabii ki ağaçlarımızın kesilmesi doğayla ilgili her türlü kötü haber, son günlerdeki zeytinliklerin maden açılması ile ilgili haberler, onlar da dahil olmak üzere bunlar maalesef çok üzücü şeyler. Ben şahsen çok üzülüyorum bunlar bizim geleceğimiz. Ağaç doğa bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

