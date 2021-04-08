Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti - Son Dakika

Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti

08.04.2021 09:37

? Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesinde Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Wilma Elles, Şenay Akay, Özlem Yıldız ve Gizem Özdilli Suna Özdemir'in imzasını taşıyan gelinliklerle podyumda yürüdü.

? Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesinde Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Wilma Elles, Şenay Akay, Özlem Yıldız ve Gizem Özdilli Suna Özdemir'in imzasını taşıyan gelinliklerle podyumda yürüdü.

51 modacının toplamda 210 tasarımı beğeniye sunduğu gelinlik defilesi, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. 'Setr-i Nur 2021' koleksiyonu ile başlayan defilede Özge Ulusoy, Özlem Yıldız, Wilma Elles, Ece Gürsel, Şenay Akay ve Gizem Özdilli gibi ünlü mankenler, Suna Özdemir imzası taşıyan gelinliklerle podyuma çıktı. Modelleri ilgiyle takip edilen modacıya, defile sonunda plaket verildi.

'PANDEMİ SÜRECİNDE DAHA SADE GELİNLİKLER TERCİH EDİLİYOR'

2021 gelinlik koleksiyonlarında daha çok sadece tasarımların tercih edildiğini söyleyen Setri-Nur Yönetim Kurulu Başkanı Suna Özdemir, 'Bu sezonda pandemiyi de ele alarak, düğünler daha sakin ve az ziyaretçi ile olduğu için daha sade ve kır düğününe uygun gelinlikler tasarladık. Dantelin daha az olduğu, kumaşın öne çıktığı, sade modeller diyebiliriz. Şimdi aslında biz kadınlar taşı da seviyoruz. Taş, kristal, pırlantı, elmas gibi değerli objeler kadının tabiatında var. Dolayısıyla gelinliklerimize de bu tarz tasarımları taşıyoruz. Çünkü düğünü, kadının en özel günü diye düşünüyorum. Gelinin ömründe bir defa giydiği o gelinliği en özel haliyle giymek istiyor. Bunun için de tabii ki kişinin yapısı ve hoşlandığı tarz da önemli. Biz sadelik ve şatafat diyoruz ama kimi sadelikten kimi gösterişten hoşlanıyor' diyerek defiledeki tasarımlarını anlattı.

Modacı Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Aslında yelpazemiz oldukça geniş. Biz hem Anadolu'ya hem Batı'ya hem de Ortadoğu'ya hitap ediyoruz. Pandemide ekonomiden bütün dünya gibi biz etkilendik ama dış pazarımız da çok geniş. Ortadoğu'daki müşterilerimizi de baz alarak yaptığımız tasarımlar var. Oradaki müşterilerimiz taşlı, gösterişli ve renkli tasarımları daha çok tercih ediyor.'

UZUN BİR ARANIN ARDINDAN YENİDEN PODYUMDA

Wilma Elles, 'Uzun bir aradan sonra podyuma çıktığımız için mutluyum. Setr-i Nur da çok önemli bir moda tasarım firması. Suna Hanım da yetenekli bir tasarımcı, bütün tasarımlar birbirinden güzel. Bugün burada her şeyin en iyisi bir araya gelmiş. Böyle bir organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum' diye konuştu.

Ece Gürsel yeniden podyumda olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, 'Böyle bir organizasyonda yer almak çok güzel. Suna Hanım'ın imzasını taşıyan bir gelinlik ile podyuma çıkmak benim için son derece keyifli. Müthiş bir organizasyon olacak. Çok mutluyum tekrardan, bu pandemi sürecinde podyumda olmaktan' dedi.

Özge Ulusoy, 'Cidden çok büyük, ihtişamlı ve görkemli bir organizasyon oldu. Geçen sene pandemi nedeniyle yapılmamıştı. Bu sene ise pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek. Çok fazla marka ve model var, hepimiz buradayız. Güzel bir defile olacağına inanıyoruz' şeklinde konuştu.

Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti
Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti
Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti
Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti
Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti
Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti
Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti
Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti
Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti

Çırağan Sarayı, Özge Ulusoy, Wilma Elles, Ece Gürsel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor         
10:23
Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde         
10:09
Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik         
09:50
DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı         
09:24
'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi 'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi         
08:54
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
SGK'dan 'Kod-29' düzenlemesi: Ahlak ve iyi niyet maddesindeki işten çıkarma sebepleri ayrı başlıklarla bildirilecek SGK'dan 'Kod-29' düzenlemesi: Ahlak ve iyi niyet maddesindeki işten çıkarma sebepleri ayrı başlıklarla bildirilecek         
03:48
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor         
20:34
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı         
17:14
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti         
15:47
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 10:50:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei