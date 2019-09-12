Son Dakika Haberleri: Çırağını döven usta, itiraz üzerine tutuklandı
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Çırağını döven usta, itiraz üzerine tutuklandı

34 dakika önce

KONYA'da, çırağı M.A.'yı triger kayışıyla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan oto tamir ustası Fatih S. (34), ailenin avukatının itirazı üzerine 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklandı.

Çırağını döven usta, itiraz üzerine tutuklandı, System.String[]
KONYA'da, çırağı M.A.'yı triger kayışıyla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan oto tamir ustası Fatih S. (34), ailenin avukatının itirazı üzerine 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz 7 Ağustos'ta Karatay Motorlu Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir dükkanında meydana geldi. İddiaya göre bir müşterisine sinirlenen iş yeri sahibi oto tamir ustası Fatih S., yaklaşık 15 gün önce işe başlayan çırağı M.A.'yı triger kayışıyla dövdü. Bacaklarından yaralanan M.A., kuzeninin yardımıyla evine gittiğinde, durumu ailesine anlattı. Aile de Özalkent Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Fatih S. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih S., çırağının kendisine iftira attığını ileri sürdü. Fatih S., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.
Bunun üzerine ailenin avukatı, Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih S.'nin serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Fatih S., 'çocuğa karşı eziyet' suçundan çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Karatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:46 Kaynak: DHA
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