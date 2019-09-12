Son Dakika Haberleri: Çırağını "triger kayışı" ile dövdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
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Çırağını "triger kayışı" ile dövdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

24 dakika önce

Konya'daki bir oto bakım ve onarım servisinde yanında çalıştırdığı çırağı "triger kayışıyla" dövdüğü ileri sürülen kişi tutuklandı.

Çırağını

Konya'daki bir oto bakım ve onarım servisinde yanında çalıştırdığı çırağı "triger kayışıyla" dövdüğü ileri sürülen kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Karatay ilçesindeki Motorlu Taşıtlar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto bakım ve onarım servisinde çırak olarak çalışan M.A. (15), dükkan sahibi Fatih S. (34) tarafından otomobilin triger kayışıyla darbedildi.

M.A'nın vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve kızarıklık olduğunu gören aile, Fatih S'den şikayetçi oldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Fatih S, "çocuğa karşı eziyet" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Fatih S'nin, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği ve kendisine iftira atıldığını öne sürdüğü öğrenildi.

Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:54 Kaynak: AA
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