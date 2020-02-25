Konya'daki bir oto bakım ve onarım servisinde yanında çalıştırdığı 16 yaşındaki çırağı "triger kayışıyla" dövdüğü ileri sürülen oto bakım ustasının, "çocuğa karşı eziyet" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Fatih Saka, mağdur çocuk M.A. ile taraf avukatları katıldı.

Saka, hakkındaki iddiaları kabul etmedi, çocuğa eziyet etme amacı taşımadığını öne sürdü.

Sanık Avukatı Nizamettin Kenanoğlu ise Saka'nın, iş malzemelerinin zarar görmesine sinirlenerek çırağa 2 kez tokat attığını ancak bundan başka bir şey yapmadığını savundu.

Müvekkilinin iftiraya uğradığını ileri süren Kenanoğlu, Saka'nın beraatini istedi.

Mağdur M.A'nın avukatı Ali Mercan ise sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

M.A'nın ustası tarafından ağır şiddete maruz kaldığını savunan Mercan, "Darp raporunda çocuğun vücudundaki, boynundaki izler açıkça görülmektedir. Çocuğa ustası tarafından iki gün boyunca şiddet uygulanmıştır. Şu anda söz konusu iş yerinde asma kat bulunmadığı iddia edilse de olay zamanında çocuk ustası tarafından asma kata kilitlenmiş, dövülmüştür. Bu eylemin canavarca hisle işlendiğini düşünüyoruz. Sanık en ağır şekilde cezalandırılmalı." diye konuştu.

Mercan, ilk celse tahliye edilen sanığın tekrar tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Mercan'ın talebinin reddine karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

İddiaya göre, Karatay ilçesindeki Motorlu Taşıtlar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto bakım ve onarım servisinde çırak olarak çalışan M.A, 2019 yılı Eylül ayının başında, dükkan sahibi Fatih Saka (34) tarafından otomobilin triger kayışıyla darbedilmişti.

M.A'nın vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve kızarıklık olduğunu gören aile Saka'dan şikayetçi olmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Fatih Saka, "çocuğa karşı eziyet" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, ilk celsede tahliye edilmişti.