Çırak bulma sorunu web uygulamasıyla sona erecek - Son Dakika

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Çırakbul" adlı web uygulaması, hem öğrencilerin işe girme hem de işletmelerin çırak bulma konusundaki sıkıntısını çözecek.

"Çırakbul" uygulamasına giren işverenler, işletme bilgilerini sisteme kaydederek kayıt oluyor ve ihtiyaç duyduğu alanlarda çırak öğrenci talebinde bulunabiliyor.

Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulayan okullar da uygulamaya giriş yaparak, "çırak öğrenci talep havuzunda" işletmelerin çırak öğrenci ihtiyaçlarını görerek kendilerine başvuran öğrencileri, yetenek ve isteklerine göre işletmelere yönlendiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, AA muhabirine, geliştirdikleri yazılımla çırak ile işvereni "Çırakbul" sisteminde bir araya getirdiklerini söyledi.

Aşçı, kentteki bütün çırakları ve işletmeleri sisteme kaydedeceklerini belirterek şöyle dedi:

"İşletmeler bu sisteme girdiklerinde kendi iş yerlerine uygun çırağı bulacak. Çırak bilgileri de sistemde olacak. Oluşturduğumuz çırak havuzu Türkiye'de bir ilk. İşverenler istedikleri çırağı alıp işlerine yerleştirecek. Devletimizin de bu anlamda çok ciddi desteği var. Özellikle 9,10 ve 11'inci sınıflarda okuyan öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'unu, 12. sınıflarda ise yüzde 50'sini veriyor ve bu çok ciddi bir teşvik. Amacımız çırak sayımızı yılbaşına kadar yüzde 100 artırma, hedefimiz budur."

Organize Sanayi Bölgesi'nde işletme sahibi olan Mehmet Sait Göksu da çırak bulmakta zorluk çektiklerini, uygulama sayesinde bu sorunun ortadan kalkacağını ifade etti.

Sanayi alanında iş gücüne ihtiyaçları olduğunu dile getiren Göksu, "Nitelikli alanlarda iş gücüne ihtiyacımız var ama bu niteliği tamamlayamadığımız için işsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Bu sistemde işletmemiz için başvuruda bulunduk. Çırak bulmakta sıkıntı yaşıyorduk. Bu sistemle çırak eksikliğimizi çok rahatlıkla tedarik edebileceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden Yunus Kaplan da "çırak havuzu"ndan metal alanında iş bulunduğunu, hem okuyup hem de para kazanacağı için mutlu olduğunu söyledi.