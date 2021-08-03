Çırak, kalfa ve ustalar Meslek Lisesi Diplomalarını aldı - Son Dakika

di. Malatya'da ilk defa çırak, kalfa ve usta belgeleri ile fark derslerini tamamlayan 138 kişi mesleki lise diploma sahibi oldu.

Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi'nde yapılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploma programına Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Okul Müdürü Remzi Sevim ve kursiyerler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Sevim, "Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören çırak öğrencilerin kalfalık ve ustalık belgelerinin yanında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması da alabilmeleri için almaları gereken fark dersleri Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenerek 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren mesleki eğitim merkezlerinde; kalfalık ve ustalık Belgesi olan ortaokul mezunları, mesleki lisesi diploması almalarının önü açılmıştır. Diploma Programı uygulanmaya koyulduğunu, ayrıca okulumuzdan önceki yıllarda kalfalık ve ustalık belgesi almış olanların da fark derslerini tamamlayıp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması alabilmeleri için 2020-2021 Eğitim öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığınca Telafi Eğitimi Programı okulumuzda da uygulanmıştır. Başvuruda bulunana 274 öğrenciden 138'i başarılı olarak 2 Temmuz 2021 tarihi itibari ile teknisyen unvanı alarak meslek lisesi mezunu olmuştur."

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, "Cahit Kovuk ve babası Hacı Hasan Kovuk'u rahmetle anıyorum.Buranın kurulması esnasında ben sanayide esnaftım, halende 40 yıldır esnaf olarak içindeyim. Burası kurulduğu zaman biz esnaflar arasında para toplayarak burada eğitime gelen çıraklara öğle yemeği veriyorduk.Nereden nereye geldik. Çırak ve kalfalarımıza meslek diploması verilmesi bizleri çok mutlu etmiştir. Ailelerden çocuklarını teknik okullara göndermelerini istiyorum."dedi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, "Malatya'da ahilik törenlerimizi burada başlatmıştık. Bu yıl okulun fiziki yapısına, okulun verdiği eğitime, okulun fiziki yapısına baktığımız zaman eski dönemi hatırladım, büyük bir şekilde ilerleme kaydedilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize verdiği en büyük değerlerden birisi; çırak, kalfa ve ustalık sistemidir.'Çıraktım, kalfa oldum, kafaydım, usta oldum' diyor.Çıraklık yapmadan, kalfalık yapmadan direk ustalığa geçenlerin pabucunu dama atarlar. Ben inanıyorum ki, ülkemizde ve Malatya'da mesleki eğitim daha ileri gidecektir." dedi.

Keskin şöyle devam etti; "Yaklaşık 18-19 yıldır yeni sanayi sitesinin yapılması için girişimlerde bulunuyoruz.Malatya'da artık sanayi sitelerimiz küçük. O zamanki teknik ile bugünkü teknik bir değil. Yeni bir sanayi sitesinin yapılması için mücadele verdik. Altay Kışlasından 2 bin dönüm yer verildi, ancak biz 3 bin dönümlük yer talep ediyoruz.Milli Eğitim Müdürümüz Battal Kanbay'ı tebrik ediyorum, güzel çalışmalar yapıyor.Milli eğitim Müdürümüzden yeni yapılacak olan sanayi sitesinde en az 1 asır hizmet verecek, modern, her türlü sosyal altyapısı olan yeni bir mesleki eğitim merkezi istiyoruz. Malatya'mızın geleceği için mesleki eğitim merkezi çok önemli. Çarşıyı gezin, eğer esnafın lambası sönerse, devletin lambası sönük kalır. Bugün bir devletin lambası yanar, birde sokakta esnafın lambası yanar. Allah devletimize, milletimize ve esnafımıza zeval vermesin."

Herkesi aşı olmaya davet eden Şevket Keskin, "Yanınızda, sağınızda, solunuzda kim varsa mutlaka aşı olması gerekiyor. Aşıdan başka çare yoktur. Dünya tıbbı aşıdan başka kurtuluşun olmadığını söylüyor. Herkes aşı olmak zorunda, hepimiz aşı olmak zorundayız. Aşıdan başka çare yoktur. Bazıları bunu eleştiriyor, ama haksız yere eleştiriyor. Bunlara şunu söylüyorum, ya arkadaş komşunun öldüğünü görmedin mi, komşunun yoğun bakımda yattığını görmedin mi, annenin-babanın elini öpemedin. Mutlaka aşı olmamız lazım. Tıp bunu söylüyor." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, "Herkesin 1. ve 2. Doz aşısını yaptırması gerekiyor. Bu durum kamu sağlığını ve toplumu ilgilendiren bir mesele. Kimsenin hayatıyla oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" diyerek herkesi aşı olmaya davet etti.

Kanbay, "Malatya sanayisi büyüyen, gelişmekte olan bir kente dönüştü. Bu nedenle de bizim insan kaynaklarını iyi organize etmemiz gerekiyor, iyi eğitmemiz gerekiyor. Mesleki Eğitim Merkezimiz bu yüzden Malatya için çok kıymetli.Malatya'da şunu gördük; sadece Organize Sanayi Bölgesinde 7 bin 500 kaynakçıya ihtiyaç varmış, bizim meslek liselerimiz de okuyan öğrenci sayımız 12 bin." dedi.

Kanbay, Organize Sanayi Bölgesinde yeni bir meslek lisesinin yapımına başlanacağını belirterek, yeni sanayi sitesinde de Mesleki Eğitim Merkezinin kurulması için çalışmalarda bulunacaklarını ifade etti.