Çırak olarak başladı, 100 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika

Çırak olarak başladı, 100 kişiye istihdam sağladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden yıllar önce çalışmak için İstanbul'a giden Soner İşleyen, çırak olarak başladığı tekstil sektöründe kendini geliştirerek onlarca kişinin istihdam edildiği atölye kurdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden yıllar önce çalışmak için İstanbul'a giden Soner İşleyen, çırak olarak başladığı tekstil sektöründe kendini geliştirerek onlarca kişinin istihdam edildiği atölye kurdu.

İşsizlik ve maddi imkansızlıklar nedeniyle 1996'da İstanbul'a giden 32 yaşındaki İşleyen, burada tekstil sektöründe çırak olarak işe başladı.

Bir süre sonra çalıştığı işte makineleri kullanmayı öğrenen ve zamanla tecrübe sahibi olan İşleyen, iş yaptığı atölyenin ortağı oldu.

Burada elde ettiği kazançla yeni makineler alarak işini büyüten İşleyen, memleketine dönerek devletin sağladığı desteklerden yararlanarak tekstil atölyesi açtı.

"4 makine alarak kendi işimi kurdum"

İşleyen, AA muhabirine, İstanbul'da tekstil atölyesinde çalıştıktan sonra makine kullanımını ve dikimi öğrendiğini söyledi.

Kısa süre sonra birkaç makine alarak küçük bir yerde kendi işini kurduğunu anlatan İşleyen, şunları belirtti:

"Aklım hep doğup büyüdüğüm yerdeydi. Memlekette iş kurmak hayalimdi. Sayın Valimiz ve Kaymakamımızla da görüştüğümüzde bu işe çok olumlu baktılar. Biz de geldik burada yer kiraladık. Onlar da sonsuz destek sundu. İlçeye kazandırılan havalimanı ulaşım için büyük avantaj. Allah devletimizden ve memleketimizin büyüklerinden razı olsun. Pandemi nedeniyle biraz aksaklık yaşadık ama devam ettik. Kısa sürede fabrikamızı kurduk. Bundan 2 ay önce 30 kişiyle başladığımız işte şu anda yaklaşık 100 kişiyi istihdam ediyoruz. Hedefimiz 350-400 kişiye iş imkanı sunmak. Biz bölgenin maske ihtiyacını karşılamak için de proje hazırladık. Sadece maske üretimi için 10 kişiyi işe aldık, 50 kişi almayı düşünüyoruz. Ciddi anlamda siparişler aldık. Bütün kurumlar bu konuda bize destek oldu."

Şu an iş birliği yaptıkları firmaların olduğunu aktaran İşleyen, kadın ve erkek kabanları ürettiklerini, işlerini olumsuz etkileyen salgının bitmesiyle hızla büyümeyi hedeflediklerini dile getirdi.

"Yüksekova artık eski Yüksekova değil"

Tekstil işiyle uğraşan bazı arkadaşlarının da ilçede yatırım yapmak düşüncelerini kendisine ilettiğini ifade eden İşleyen, şunları kaydetti:

"Yatırım yapmak isteyen herkes buraya gelebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada iş kurmaktan mutluyum. Vatandaşın, esnafın mutlu olduğunu görünce biz de mutlu oluyoruz. Yerli iş adamlarının dışarıda yatırım yapmaları bizi üzüyor. Ben İstanbul'da 22 yıllık ticari hayatımdaki birikimimle buraya yatırım yaptım. Bütün emeğimi buraya harcadım. Yüksekova artık eski Yüksekova değil, çok gelişti. Halkıyla, çevresiyle, ulaşımıyla her yönüyle çok büyük farklılıklar yaşandı."

Çırak olarak başladı, 100 kişiye istihdam sağladı

Yüksekova, İstanbul, İstihdam, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çırak olarak başladı, 100 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika

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