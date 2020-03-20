Çırak olarak başladığı pulluk üretiminde, 3 fabrikasıyla 27 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika

MANİSA'da yaşayan Halit Ünlü (73), tarım aletleri üretimi yapan bir atölyede çırak olarak başladığı mesleğine, şimdi 27 ülkeye ihracat yapan 3 fabrikanın sahibi olarak devam ediyor.

Çiftçilik yapan bir ailenin 5 çocuğundan en büyüğü olan Halit Ünlü, 1961 yılında, tarım aletleri üretimi yapan 180 metrekarelik bir atölyede çırak olarak işe başladı. Kendini pulluk tamiri ve üretiminde geliştiren Ünlü, toplam 10 yıl çırak ve kalfa olarak çalıştıktan sonra banka kredisi ile çalıştığı atölyeye ortak oldu. Atölyesinde benzerlerine göre toprağı daha iyi kavrayan bir pulluk tasarlayan evli, 3 çocuk babası Ünlü, bunun üretimine başladı. Ürettiği pulluğun çiftçiler tarafından beğenilmesi üzerine işleri açılan Ünlü, 3 kişiyi istihdam ettiği Şehzadeler ilçesindeki atölyesini 10 yıl sonra kapatıp, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurdu. Zamanla iç pazarın yanında dış pazara da ürettiği pullukları pazarlamaya başlayan Ünlü, iki fabrika daha kurdu. Şimdi toplam 100 bin dönüm alan üzerine kurulu üç fabrikasında, 520 kişi istihdam eden Ünlü, yılda 30 bin pulluk üretiyor. Ünlü, ürettiği pullukları, Rusya, Moldova, Ukrayna, Belçika, Hollanda, Hırvatistan, Yunanistan, Romanya, Polonya, İsviçre, Bulgaristan, İtalya, Malta, Makedonya, Kosova, Cezayir, Fas, Sudan, Etiyopya, Şili, Güney Kore, Irak, İran, Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 27 ülkeye ihraç ediyor.

HEDEFLERİ 50 ÜLKEYE İHRACAT YAPMAK

Türkiye pazarındaki pulluk üretiminin yüzde 65'ini ellerinde bulundurduklarını belirten Halit Ünlü, hedefinin ihracat yaptıkları ülke sayısını 50'ye çıkarmak olduğunu söyledi. Geçen yıl ülke ekonomisine 280 milyon TL katkı sağladıklarını vurgulayan Ünlü, "Çırak olarak başladığım mesleğimde her aşamada çalıştım. Sürekli olarak kendimi geliştirdim. Gece, gündüz demeden çalışıp, toprağı daha iyi kavrayan, yakıt tasarrufu sağlayan pulluk modelleri üretip, sektörde farklılaştık. Bu da atılım dönemimiz oldu. Fabrikamızda katma değeri yüksek, en zorlu şartlarda çalışmaya uygun kombine toprak işleme ekipmanları üretimi yapıyoruz. Kaliteye ve yüksek üretime odaklanmış durumdayız. Bunu da robotik ve otomasyon sistemler ile sağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl 350 milyon TL ciro yapmayı ve çalışan sayımızı 600'e çıkarmayı hedefliyoruz. Kalitemize güvendiğimiz için, dış pazarda atağa kalkıp, pulluklarımızı ABD pazarına da sokmak istiyoruz" dedi.

Ünlü, bir diğer hedeflerinin de Türk çiftçisine daha iyi hizmet verip, yüksek verim almalarını sağlamanın olduğunu vurguladı.