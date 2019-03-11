Son Dakika Haberleri: Çıraklık Sigortası Emekliliğe Sayılsın"

Çıraklık Sigortası Emekliliğe Sayılsın"

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çıraklık döneminin emekliliğe sayılması gerektiğini belirterek, "Çırakların sigortalılık başlangıcı işe giriş tarihinden değil, çıraklık eğitimi döneminden başlatılmalı." ifadesini kullandı.

Çıraklık Sigortası Emekliliğe Sayılsın
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çıraklık döneminin emekliliğe sayılması gerektiğini belirterek, "Çırakların sigortalılık başlangıcı işe giriş tarihinden değil, çıraklık eğitimi döneminden başlatılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, mesleki ve teknik eğitimin sürdürebilir kalkınma için "olmazsa olmaz" olduğunu bildirdi.

Ara eleman sayısını artırmak ve esnaf-sanatkarlığın geleceğini korumak için mesleki eğitimin büyük önem taşıdığına işaret eden Palandöken, çocukların bu okullara yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Palandöken, devletin de katkılarıyla mesleki eğitimin öneminin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, çıraklık sigortasının emekliliğe sayılmasını istedi.

Bendevi Palandöken, şunları kaydetti:

"Çıraklığın önemi kavranmalı. Meslek liselerinden mezun olan çıraklar, ustalaşarak yöneldiği mesleğin devamlılığını sağlıyor. Ülkemizin ve esnaflığın geleceği için kendi mesleğini eline alan gençleri yönlendirmeliyiz. Stajyer ve çırakların çalıştıkları dönemde iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık riskine maruz kalmaları durumunda kendilerine gerekli yardımların yapılması olumlu fakat yeterli değil. Meslek liselerinde staj yapılan ve iş öğrenilen çıraklık eğitim dönemi emekliliğe yansımıyor. Çırakların sigortalılık başlangıcı işe giriş tarihinden değil, çıraklık eğitimi döneminden başlatılmalı. İşi birebir sahada tecrübe ederek öğrenen çıraklarımızın emekleri emekliliklerine yansıtılmalı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:20 Kaynak: AA

Türkiye, Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi
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