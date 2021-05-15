Çıralı'da caretta carettalardan ilk yuva - Son Dakika

Çıralı'da caretta carettalardan ilk yuva

15.05.2021 09:53
Çıralı'da caretta carettalardan ilk yuva, System.String[]

ANTALYA'nın Kemer ilçesinin Çıralı sahilinde ilk caretta caretta yuvası tespit edildi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinin Çıralı sahilinde ilk caretta caretta yuvası tespit edildi. Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, geçen yıl 100 yuvada 7 bin 729 yumurtanın belirlendiği, 3 bin 177 yavru caretta carettanın denizle buluştuğu Çıralı'da, bu yıl daha büyük rakamlar beklediklerini söyledi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından Çıralı sahilinde ilk yuvanın tespit edilmesiyle birlikte caretta caretta sezonu başlamış oldu. Geçen yıl 100 yuvada 7 bin 729 yumurtanın tespit edildiği Çıralı'da, 3 bin 177 yavru caretta caretta denizle buluşarak zorlu yolculuğa çıkmıştı. Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi görevlileri, bu yıl geçen senenin üzerinde rakamlar beklediklerini söyledi. Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, "2021 yılı deniz kaplumbağası üreme sezonu ilk yuvasını bugün kafesledik. Sezonumuzu açmış bulunuyoruz. İnşallah bu sene beklentimiz yüksek ve güzel bir sezon geçiririz. Ekibimizle birlikte hazırız. Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokole istinaden sahadayız. Gönüllü arkadaşlar ve görevli arkadaşlarımız ile beraber güzel bir sezon geçirmek istiyoruz" diye konuştu.Şu an pandemi nedeniyle çok sıkıntıları olmadığını aktaran Altınkaya, "Sahilde kaplumbağayı rahatsız edecek insan yoğunluğu yok. İnşallah güzel bir sezon bizleri bekliyor. Geçen yıl 7 bin 700 civarında yumurtamız vardı. Bunların 3 bin 200'ü canlı olarak denize gitti. İnşallah bu yıl bu sayıyı artıracağız. Birkaç yıl arayla yüksek yuva seviyesine ulaşıyoruz. İnşallah bu yıl o yıllardan olacak" dedi.


Çıralı'da caretta carettalardan ilk yuva
Çıralı'da caretta carettalardan ilk yuva
Çıralı'da caretta carettalardan ilk yuva
Çıralı'da caretta carettalardan ilk yuva
Çıralı'da caretta carettalardan ilk yuva
Çıralı'da caretta carettalardan ilk yuva

Kooperatif, Ulupınar, Çıralı, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çıralı'da caretta carettalardan ilk yuva - Son Dakika


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