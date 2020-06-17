Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısı, yüzde 100 arttı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı dünyaca ünlü Çıralı sahilinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Deniz Kaplumbağası Etkinliği', koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yapıldı. Etkinlikte konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, 2019'a göre yuva sayısında yüzde 100'ün üstünde artış olduğunu, bu yıl ilk kez etiketleme işlemine başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin dünyaca ünlü plajları arasında gösterilen Kemer'e bağlı Çıralı sahilinde, 2018 yılında başlatılan 'Deniz Kaplumbağası Etkinliği'nin 3'üncüsü düzenlendi. DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi tarafından gönüllülük esasına dayalı yürütülen, Kemer Belediye Başkanlığı'nın da destek verdiği deniz kaplumbağası izleme ve koruma faaliyetleri kapsamında, sahildeki 31'inci yuva işaretlendi. Etkinliğe DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya ve diğer ilgililer katıldı.

'FARKINDALIK İÇİN BU FAALİYET YAPIYORUZ'

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, "Bugün 31'inci yuvamızı bölge müdürümüz, şube müdürlerimiz, Çıralı vatandaşları gönüllülerimizle birlikte kafesleyeceğiz. Bu deniz kaplumbağası yuva etkinliğini her yıl geleneksel devam ettirmek istiyoruz. Koronavirüs nedeniyle bu yıl biraz sakin ve tedbirli olarak yapıyoruz. İnşallah gelecek yıllarda daha güzel ve neşeli şekilde kutlayacağız" diye konuştu.

DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil ise "Tabiatın korunması, geliştirilmesi içerisindeki canlı yaşamla beraber gelecek nesillere sağlıklı habitatlar, sağlıklı ortam olarak aktarılması temiz bir çevre oluşturulmak adına faaliyetlerimizi son hızla sürdürüyoruz. Biz bu deniz kaplumbağaları gününde farkındalık oluşturmak, kaplumbağaların korunmasına, yaşadığı ortam olarak da habitatlar olarak da korunması, geliştirilmesine farkındalık oluşturmak amaçlı 3'üncü faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarına, üremelerine, buradan geliştikten sonra tekrar tabiata gelip yuva yaptıktan sonra yavruların denizle buluşmasına vesile olmak bakımından farkındalık oluşturmak için bu faaliyeti yapıyoruz" dedi.

DENİZ KAPLUMBAĞALARINA ÖZEL ETİKETLEME

Türkiye'de 21 deniz kaplumbağası yuvalama alanı olduğunu aktaran Kamil, şöyle devam etti:

"Bunun da 9'u Antalya'da. Dolayısıyla bu bakımdan Antalya çok önemli bir yere sahip. Burada geçen yıl aynı tarihte yaptığımız etkinlikte 16 yuva tespit edilmişti. Bu sene 31 yuva tespit edildiğini görmekten son derece memnunuz. Yani yüzde 100'ün üzerinde artış var. Bunun da koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillerin, denizlerin, insan hareketliliğinin kısıtlanmasıyla olduğunu söyleyebiliriz. Bizim burada yaptığımız faaliyetler tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Ülkemizde de bir örnek teşkil ediyor. Burada gönüllü arkadaşlarımız var kooperatifte belirlenen, onlar burada vardiya usulü çalışıyor. Buradaki usulsüz müdahalelere, deniz kaplumbağalarına zarar verici sahil kullanımlarına varıncaya kadar gündüz ve akşam saatleri olmak üzere ilkeler belirledik. Bu ilkeleri belirlerken de buradaki yerel yönetimlerimiz, Kemer Kaymakamlığımız, Kemer Belediye Başkanlığımız ve biz Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü olarak kıyı izleme kontrol komisyonu kurduk ilk defa ve bu komisyonun aldığı kararlarla işte bazı saatlerden sonra sahile girişlerin yasaklanması, belirli bir mesafeye kadar şezlong kullanımı ve denizlerden araç gereçlerle faydalanmak yasak. Hatta burada zaman zaman burayı bilmeyen arkadaşlar araçla girdiği zaman bunlara da idari yaptırım kararıyla muhatap oluyorlar. Ayrıca burada jandarma teşkilatımız var. Hakikatten jandarma teşkilatı en büyük paydaşımız, en büyük faydayı oradan görüyoruz."

Rıza Kamil, deniz kaplumbağalarının özel olarak etiketlendiğini, üzerindeki kod numarasıyla hayvanın gelişimini ve yaptıklarını takip ettiklerini de anlattı.