Çıralı'daki kum zambakları için kamera ve güvenlik görevlisi talebi

Antalya'nın Kemer ilçesinde yürütülen koruma çalışmaları sayesinde kum zambaklarının sayısı yüzde 30 oranında arttı. Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, Bu alanlardan kum zambaklarının koparılması ya da köklerinden sökülerek götürülmesini engellemek için güvenlik görevlisi veya kamera sistemiyle de takip edilebilir bir çalışma istiyoruz dedi.

Kemer'in dünyaca ünlü Çıralı sahilinde Caretta caretta kaplumbağaları için yapılan koruma çalışmaları sayesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kum zambaklarında yüzde 30 civarında artış yaşandı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma altında alınan kum zambaklarını koparmanın veya zarar vermenin cezası bu yıl 48 bin 625 liradan 60 bin 163 liraya çıkarılırken, Çıralı'da bu çiçekler için daha fazla önlem alınması, sayılarının artacağını gözler önüne serdi.

'ÇOCUKLARIMIZA MİRAS OLARAK BIRAKABİLİRİZ'

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, Bu yıl kum zambaklarımız iyice arttı. Artık bunları koruyarak daha ileriki yıllara aktarabilmek için devlet büyüklerimizden destek istiyoruz. Bu alanlardan kum zambaklarının koparılması ya da köklerinden sökülerek götürülmesini engellemek için güvenlik görevlisi veya kamera sistemiyle de takip edilebilir bir çalışma istiyoruz. Bu şekilde yaparsak bu alandaki kum zambaklarımızı ileriki yıllara, çocuklarımıza miras olarak bırakabiliriz dedi.

ALANYA'DA KUM ZAMBAKLARI KÖKLENMİŞTİ

Diğer yandan, Kemer'deki Çıralı sahiline güzellik ve değer katan kum zambaklarının korunması için ciddi şekilde çalışmalar yürütülürken, geçen günlerde Antalya'nın başka bir ilçesi olan Alanya'da kum zambaklarının köklenmesi şaşkınlık yaratmış ve tepkilere neden olmuştu.