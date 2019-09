Çıralı'dan 3 bin 640 yavru caretta caretta denizle buluştu

ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı dünyaca ünlü Çıralı Plajı'nda bu yıl 3 bin 640 yavru caretta caretta, denizle buluştu. Yuvadan çıkan son yavru da turistlerin meraklı bakışları arasında Akdeniz 'in mavi sularına girip, uzaklaştı.Kemer'in dünyaca ünlü Çıralı Plajı, her yıl olduğu gibi bu yıl da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan caretta caretta yuvalarına ev sahipliği yaptı. Geçen yıl 151 yuva ile kendi rekorunu kıran Çıralı'da bu yıl yuva sayısında düşüş yaşandı. 2019 yılında 86 yuvanın bulunduğu Çıralı'ya, deniz kaplumbağaları 7 bin 389 yumurta bıraktı. Bu yumurtalardan çıkan 3 bin 640 yavru, zorlu yolculukları için denizle buluştu.SON YAVRU DENİZE UĞURLANDIÇıralı'da bu yıl açılan son yuvada ise toplam 66 yumurta bulundu. Bunlardan çıkan 20 caretta caretta denizle buluşurken, 31 dölsüz, 8 erken embriyo, 7 geç embriyo yumurta bulundu. Son yuvada kalan tek yavru ise yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği yuva açılışının ardından denize kadar uğurlandı. Turistler her anı fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi ve caretta caretta koruyucularından yavrular hakkında bilgi aldı.'3 BİN 640'I DENİZE ULAŞTI' Ulupınar Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya , "Bu yıl Çıralı'daki kaplumbağa yuvamız 86'ya ulaştı. Bugün de son yuvamızı açtık. Son yuvamızda 66 yumurtamız vardı. 20'si denize gitmiş, 31'i dölsüz, 8 erken emriyo, 7 de geç embriyo olarak bulundu. Bu yıl toplam yumurta sayısı 7 bin 389. Bunun 3 bin 640'ı denize ulaştı. Dölsüz sayısı bu yıl arttı. 1967 dölsüz yumurtamız var. Erken embriyo 1390 ve ölü yavru kaplumbağamız 392 oldu. Bu şekilde sezonu kapatıyoruz" dedi.'GEÇEN YIL TARİHİ REKOR KIRMIŞTIK'Güzel bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Habip Altınkaya, "Buradan Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze, Antalya Şube Müdürlüğümüze hepsine teşekkür ediyoruz. İyi bir iş birliği içerisinde güzel bir çalışma yürüttük. Onlar bize destek oldu. Biz de onlara destek olduk. Örnek bir alan oluşturmaya devam ediyoruz. Kemer Belediyesi 'ne teşekkür ediyoruz, başkanımıza. Bu yıl da yine bize hem çalışanlar bazında hem de alet ve edevat bazında destek oldular. Çıralı artık bu alanda kendini ispatlamaya devam edecek. Geçen yıl 151 yuvayla tarihi rekor kırmıştık, bu yıl yuva sayımız düştü. Hava şartlarının etkili olduğunu veya bir yıl arayla yumurta yaptıklarını tahmin ediyoruz. Bu yıl deniz kaplumbağaları yumurtlamak için bir ay geç geldi. Bu sanırım deniz suyu sıcaklığıyla ilgili. Elbette hocalarımız daha iyi değerlendirecektir" diye konuştu.