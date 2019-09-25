Son Dakika Haberleri: Çırçır fabrikasında "beyaz altın" mesaisi başladı
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Çırçır fabrikasında "beyaz altın" mesaisi başladı

5 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 54 yıldan bu yana çırçır fabrikası işleten Hamdi Keçelioğlu, son 4 yıldır çiftçinin yaşadığı sıkıntılarının kendilerini de etkilediğini söyledi.

Çırçır fabrikasında

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 54 yıldan bu yana çırçır fabrikası işleten Hamdi Keçelioğlu, son 4 yıldır çiftçinin yaşadığı sıkıntılarının kendilerini de etkilediğini söyledi.


Keçelioğlu, 1965 yılından bu yana faaliyet gösteren fabrikada babasından sonra yönetimi ele alarak çırçır fabrikası işletmeciliğini devam ettiğini belirterek, "Çırçır fabrikamızda her yıl umutla başlarız, umudumuzla devam eder, güzel sezonlar geçiririz. Fakat bu yıl büyük hayallerle başladığımız işimizde çiftçilerden duyduğumuz üzücü haberlerden, verimin eksikliğinden etkilenerek biz de sıkıntı içerisindeyiz. Çiftçiye olan zarar bizzat bizlere de yansımaktadır" dedi.


Daha iyi üretim yapabilmek için son 4 yıldır değişik sistemde makineleri koyarak daha temiz pamuk üretmek ve piyasada daha iyi bir yer sahibi olmaya çalıştıklarını anlatan Keçelioğlu, "Bu yıl tekrar yeni ilavelerle yaptığımız tesisten çok şükür güzel şeyler elde ediyoruz. Ama çiftçinin durumu bizleri üzüyor ve umutsuzlaştırıyor. Tekrardan umudumuz var, inşallah daha iyi günler bizim olacak, her şeyin daha iyisini bekliyoruz" dedi. - ADANA

Ceyhan, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:27 Kaynak: İHA
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