Son Dakika Haberleri: Çırçır Fabrikasında Çıkan Yangın Korkuttu

Çırçır Fabrikasında Çıkan Yangın Korkuttu

1 saat önce

Çırçır fabrikasında çıkan yangın korkuttuŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Çırçır fabrikasında çıkan yangın korkuttu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Akçakale yolunun 10'ncu kilometresinde bulunan bir çırçır fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını, fabrika çalışanları kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangın sonrası maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:50 Kaynak: İHA

İtfaiye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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