Son Dakika Haberleri: Çırçır fabrikasında korkutan yangın: Tonlarca pamuk kül oldu
Son Dakika Güncel Çırçır fabrikasında korkutan yangın: Tonlarca pamuk kül oldu

Çırçır fabrikasında korkutan yangın: Tonlarca pamuk kül oldu

6 saat önce

Şanlıurfa'da bir çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk kül oldu.

Çırçır fabrikasında korkutan yangın: Tonlarca pamuk kül oldu, System.String[]

Şanlıurfa'da bir çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk kül oldu. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 10. kilometresinde bulunan Casım Yıldız'a ait çırçır fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Alevlere teslim olan fabrikada balyalar şeklindeki preslenmiş tonlarca pamuk kül oldu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat sonra yangını kontrol Altına aldı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken bir yandan da iş makineleri ile yanmamış pamukların tahliyesi yapılıyor. Yangına ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Şanlıurfa, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:35 Kaynak: İHA
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