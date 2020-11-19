Çırçır fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki bir çırçır fabrikasında elektrik kontağından çıkan yangında 40 ton pamuk balyası yanarken, 2 işçi dumandan etkilendi, bir işçi de yaralandı.D-400 kara yolu üzerinde Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya'ya ait çırçır fabrikasında öğle saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, depoda bulunan pamuk balyalarına sıçradı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İki işçi dumandan etkilenirken, bir işçi alevler nedeniyle hafif yaralandı. İşçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 40 ton pamuk balyası kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.