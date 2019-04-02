Çırçır Fabrikasındaki Üçüncü Yangın, Büyümeden Söndürüldü
1 saat önce
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, daha önce de iki kez alev alan çırçır fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
DİYARBAKIR'ın Çınar
ilçesinde, daha önce de iki kez alev alan çırçır fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Çınar ilçesinde bulunan çırçır fabrikasında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla fabrikaya çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, fabrikadaki yangına müdahale edip, kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle küçük çaplı zarar meydana gelirken, daha önce de iki kez alev alan fabrikadaki yangının nedeni araştırılıyor.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:38 Kaynak: DHA
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