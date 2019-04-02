Son Dakika Haberleri: Çırçır Fabrikasındaki Üçüncü Yangın, Büyümeden Söndürüldü

Çırçır Fabrikasındaki Üçüncü Yangın, Büyümeden Söndürüldü

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, daha önce de iki kez alev alan çırçır fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Çırçır Fabrikasındaki Üçüncü Yangın, Büyümeden Söndürüldü, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, daha önce de iki kez alev alan çırçır fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Çınar ilçesinde bulunan çırçır fabrikasında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla fabrikaya çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikadaki yangına müdahale edip, kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle küçük çaplı zarar meydana gelirken, daha önce de iki kez alev alan fabrikadaki yangının nedeni araştırılıyor.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:38 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Çınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Çift, Ahşap Evde Yanarak Can Verdi HDP'nin Kazandığı İlçede Belediye Binası Yok: Kayyum Emniyete Hibe Etmiş CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 14:04:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çırçır Fabrikasındaki Üçüncü Yangın, Büyümeden Söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]