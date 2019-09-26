Son Dakika Haberleri: Çırçır fabrikasındaki yangında 20 ton pamuk kül oldu
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Çırçır fabrikasındaki yangında 20 ton pamuk kül oldu

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki çırçır fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çırçır fabrikasındaki yangında 20 ton pamuk kül oldu, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki çırçır fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı, işlenmeye hazır 20 ton pamuk kül oldu.

Tarsus'a bağlı 82 Evler Mahallesi 3114 Sokak'taki çırçır fabrikasında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören iş yeri sahipleri, hemen itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Alevlerin sardığı, işlenmeye hazır 20 ton pamuk kül oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:38 Kaynak: DHA
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