Son Dakika Haberleri: Çırçır fabrikasının deposu yandı, tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldi
Son Dakika Güncel Çırçır fabrikasının deposu yandı, tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldi

Çırçır fabrikasının deposu yandı, tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldi

22 dakika önce

Çırçır fabrikasının deposu yandı, tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldiİZMİR'in Foça ilçesinde, bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangında, 300 ton kullanılamaz hale geldi.

Çırçır fabrikasının deposu yandı, tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldi

İZMİR'in Foça ilçesinde, bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangında, 300 ton kullanılamaz hale geldi. Yangın, 8 itfaiye aracının 3 saat süren çabası sonucu güçlükle söndürüldü.

Foça'nın Gerenköy Mahallesi'ndeki bir firmaya ait çırçır fabrikasında, bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Depo bölümününde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden fabrika çalışanları, durumu itfaiyeye bildirirken bir yandan depodaki pamukların alevlerin ulaşmadığı kısmını dozer yardımıyla diğer depolara aktarmaya çalıştı. İhbar üzerine söz konusu fabrikaya Foça, Bağarası, Menemen, Seyrek ve Aliağa İtfaiye gruplarına bağlı 8 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, su sıkarak yangını 3 saatte güçlükle söndürdü. Yangında 300 ton pamuk yanarak ve söndürme çalışmaları sırasında sıkılan su nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

Çırçır fabrikasının deposu yandı, tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldi

Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:09 Kaynak: DHA
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