Çırçır Makinesine Düşen Çocuk Öldü
57 dakika önce
ŞANLIURFA'da pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen Ahmet Çiftçi (14), hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA'da pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen Ahmet Çiftçi
(14), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Zeynep Mahallesi'nde meydana geldi. Pamuk tarlasında çalışan traktörün üzerinde dengesine yitiren Ahmet Çiftçi, çırçır makinesine düştü. Küçük çocuğun düştüğünü gören sürücü, traktörü durdurup çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği saptandı.
Makineden çıkarılan Ahmet Çiftçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:16 Kaynak: DHA
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