Son Dakika Haberleri: Çırçır Makinesine Düşen Çocuk Öldü

Çırçır Makinesine Düşen Çocuk Öldü

37 dakika önce

Çırçır makinesine düşen çocuk öldüŞANLIURFA - Şanlıurfa'da pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen çocuk, hayatını kaybetti.

Çırçır makinesine düşen çocuk öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen çocuk, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Zeynep Mahallesi'nde meydana geldi. Pamuk tarlasında çalışan traktörün üzerinde dengesini yitiren Ahmet Çiftçi (14), çırçır makinesine düştü. Küçük çocuğun düştüğünü gören traktör sürücüsü, traktörü durdurup çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kontrollerinde Ahmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Makineden çıkarılan Ahmet Çiftçi'nin cesedi, otopsi için kaldırıldığı Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:57 Kaynak: İHA

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