Çırçır Şelalesi, kar suyuyla coştu



BİNGÖL'de dağlardaki karın erimesiyle coşan Çırçır Şelalesi'nde oluşan görsel şölen, doğa tutkunlarının ilgisini görüyor.

Merkeze bağlı Uzundere köyündeki Deşt Yaylası mevkiinde yer alan Çırçır Şelalesi, dağlardan eriyen kar suyunun da karışmasıyla coştu. Karın erimesiyle 50 metre yükseklikten akan su, Nisan ve Mayıs aylarında kent gürültüsü ve iş stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşların sığınacak yeri oldu. Çırçır Şelalesi'ni yakından göremeyenler ise tepelerden doğal güzelliğin fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Ziyaretçilerden Hevin Çiçek, şelalenin dört bir yanının saklı cennet olduğunu ifade ederek, "Burası Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden bir yer. Yıllar önce Çırçır Şelalesi'ni duymuştum ama buraya gelmek bugün nasip oldu. Şelalenin bulunduğu yer çok tehlikeli olduğu için yakınına gidemedim. Yetkililer, çevre düzenlenmesi ve ulaşımın sağlanması için çalışma yapmaları gerekiyor" dedi.



- Bingöl