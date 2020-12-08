Circle CEO: Biden yönetimi kripto paraları destekleyecek

ABD merkezli uçtan-uca ödeme sistemleri ve dijital para sistemleri şirketi Circle'ın CEO'su Jeremy Allaire, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Ocak ayında kuracağı yeni hükümetinin, kripto paraların "destekleyicisi" olacağını söyledi.

CNBC'nin sorularını yanıtlayan Allaire, Biden yönetiminin ABD'de, kripto para sistemlerine ilişkin gelişmelerin hızlandırılmasına dayalı yapısal dönüşümlere odaklanacağını ve bunun da ülkeyi daha rekabet edebilir düzeye yükselteceğini vurguladı.