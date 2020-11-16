CIRIEC Sosyal Ekonomi Günleri Öğrenci Webinarı İGÜ'de düzenlendi - Son Dakika

CIRIEC Sosyal Ekonomi Günleri Öğrenci Webinarı İGÜ'de düzenlendi

16.11.2020 12:02
CIRIEC Sosyal Ekonomi Günleri Öğrenci Webinarı İGÜ'de düzenlendi, System.String[]

1947 yılında Belçika'da kurulan ve sosyal ekonomi ile ilgili uluslararası bilimsel bir kuruluş olan Uluslararası Kamu, Sosyal ve Kooperatif Ekonomisi Araştırma ve Bilgilendirme Merkezi'nin (CIRIEC) Türkiye komitesini oluşturduğu İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), CIRIEC Sosyal Ekonomi...

1947 yılında Belçika'da kurulan ve sosyal ekonomi ile ilgili uluslararası bilimsel bir kuruluş olan Uluslararası Kamu, Sosyal ve Kooperatif Ekonomisi Araştırma ve Bilgilendirme Merkezi'nin (CIRIEC) Türkiye komitesini oluşturduğu İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), CIRIEC Sosyal Ekonomi Günleri Öğrenci Webinarı gerçekleştirildi. Webinara yoğun öğrenci katılımı oldu.

Uzmanlardan ve akademisyenlerden meydana gelen bir sivil toplum kuruluşu olan CIRIEC, liberal piyasa ekonomisinin alternatifi olabilecek bir kamu, sosyal veya kooperatif ekonomisi yaratmayı amaçlayarak bilimsel çalışmalar ve profesyonellerle iş birliği yapıyor, ayrıca çeşitli Avrupa Birliği projeleri yürütüyor.

"İKİ YIL TOPLANTILARIN EV SAHİBİ İGÜ BU BÜYÜK BİR BAŞARI"

CIRIEC Yönetim Kuruluna geçtiğimiz haftalarda yeniden seçilen İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, açılış konuşmasını yaptığı webinarda, pandemi sürecinde değeri daha çok anlaşılan sosyal ekonominin önemine vurgu yaptı. CIRIEC'in her yıl çeşitli ülkelerde alt gelir gruplarına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla toplantılar düzenlendiğini söyleyen Aykaç, iki yıldır İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin toplantılara ev sahipliği yaptığını bunun CIRIEC yetkilerinden almış olduğu olumlu bildirimlerinde göz önünde bulundurulduğunda büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.

OTURUM BAŞLIKLARI

Organizasyonu, İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Öğr. Üyesi Doç.Dr. Emine Akçadağ Alagöz ve İGÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay tarafından üstlenilen çevrimiçi canlı olarak gerçekleştirilen webinarda, Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Olivier Gajac, "Türkiye'de Dayanışma Ekonomisi Girişimleri: Bizim Liberal Demokratik Toplumlarla İlişkisi Nedir?" başlıklı bir oturum gerçekleştirirken, İGÜ Uluslararası Ticaret Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Doğan ise, "Gelişmekte Olan Ülkelerde Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme ve Kalkınma" başlıklı bir oturum gerçekleştirdi.


CIRIEC Sosyal Ekonomi Günleri Öğrenci Webinarı İGÜ'de düzenlendi

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Belçika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CIRIEC Sosyal Ekonomi Günleri Öğrenci Webinarı İGÜ'de düzenlendi - Son Dakika


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