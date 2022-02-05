Çırılçıplak soydukları adamı soğuk suyun altında darp ettiler! Görüntüleri ise karısına yolladılar - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası; tefecilik yapan suç örgütüne yönelik 9 adrese eş zamanlı ''Kanca'' operasyonuyla 11 tefeciye darbe indirmişti. Suç örgütü liderinin baba Mustafa K., yöneticilerinin ise oğulları Yücel K., Mert K. ve Emrah K. olduğu ortaya çıktı.

Ankara emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan baba ve oğulları dahil 7 kişi tutuklanırken 3 kişide adli kontrol ile serbest bırakıldı. Tefeci baba ve oğullarının mağdurlardan para almak için işkence, aileleri ile tehdit ve alıkoyma gibi olayları çekinmeden yaptıkları görülürken bunun en büyük örneğini ise işletme sahibi H.A.'nın başına geldi.

10 SAAT BOYUNCA ÇIRILÇIPLAK İŞKENCE GÖRDÜ

Tefeci ailenin ağına düşen ve para vermesine rağmen bir türlü kurtulamayan H.A.'ya 10 saat boyunca boş bir evde 4 kişi tarafından çırılçıplak şeklinde işkence edildiği o anlara videoya alındı. Akaryakıt istasyonu içerisinde oto yıkama yerini kiralayan H.A. başına gelenlerin sorumlusu olarak kendisinden iş isteyen eşinin erkek kardeşinin yanında çalışmasıyla başladığını aktardı.

"BENİ PAVYONDA ÇALIŞTIRDILAR"

İş yerinin kirasının gecikmesi üzerine kayınbiraderi H.A.'nın kendisini tefeciler ile bir araya getirdiğini anlatan mağdur "Tefeciler, 5 bin lira karşılığında ödeme olarak 6 bin 250 lira alacaklarını kendisine ise; 3 bin 500 lira verip boş senette imza atmamı istediler. Kabul ederek parayı aldım. Aradan kısa bir süre sonra ödememi yaptım ve senedimi tefecilerin elinden aldım" diye konuştu. Kayınbiraderinin de 2 bin lira tefecilerden aldığını ona da kefil olduğunu belirten H.A "Kayınbiraderim taksiti ödemeyince bana ulaştılar. Bende ilk başta ödemeyi kabul etmedim. Tehdit etmeye başlayınca banka üzerinden taksit miktarını gönderdim. demeye bin 250 lira ile başladım 3 bin liraya kadar çıkardılar. Artık ödeme güçlüğü çekmeye başladım. Bir gün beni alarak tefe parası ile aldıkları pavyonun alt katına indirdiler. Orada beni dövdüler ve borcumum 50 bin lira olduğunu söylediler. Sonra beni dayak yediğim pavyonda işçi olarak 4 gün çalıştırdılar" dedi.

BULUŞMAYA İKNA ETMİŞLER

Tefecilerin ödeme miktarını her ay arttırdığını söyleyen H.A., şunları aktardı: "Tefecileri arayarak parayı göndereceğimi söyledim. Kayınbirader benden aldığı 30 bin lirayı teslim ettiğini sanıyordum ama etmemiş. Aradan 2 hafta geçtikten sonra tefeciler tekrar beni arayarak 'Kardeşim senden özür dileriz. Sen 10 bin lira fazla ödedin' diyerek ben kandırıp buluşmaya ikna ettiler" diye konuştu.

"SOĞUK SUYUN ALTINDA USANMADAN DÖVDÜLER"

Sabah'ın haberine göre başına gelecekten habersiz olan H.A. tefeciler ile bir araya geldiğinde zorla arabaya bindirildi. Tefeciler, H.A. yüksek bir yere götürerek uçurumdan aşağıya atmak istedi. Ardından boş bir daireye götürülen H.A. zorla çırılçıplak hale getirildikten sonra soğuk suyun altına sokularak 10 saat sürecek olan işkenceye maruz kaldı. H.A. korku dolu 10 saati şöyle anlattı: "Çıplak halde banyoya götürerek soğuk suyun altına soktular. Sırayla dövmeye başladılar. Yalvardım ama bıkmadan usanmadan dövmeye devam ettiler. Ara ara soğuk suyun altına sokup çıkardılar. Sopa, tekme, tokat akla ne gelirse bana vuruyorlardı. Yalvardım. Almanya'da yaşadığım sürede profesyonel kick bokscuydum. Karşılaşma sırasında yaralandım ve 1-2 ay komada kaldım. Beynimden ameliyat geçirdim. Bunları söylememe rağmen durmaksızın dövdüler. Sonra gecenin bir yarısı üstümü giydirdiler paramın hepsini alarak otobüs durağına attılar."

ÇEKTİLERİ VİDEOYU KARISINA GÖNDERDİLER

Tefeciler parayı vermemesi durumunda çektikleri video görüntüsünü eşine göndermekle tehdit ettiğini anlatan şebeke mağduru aradan geçen sürenin ardından çıplak videosunu eşine gönderdi. Videonun ortaya çıkmasıyla onuru kırılan H.A. tefecileri baskısına ve yaptıklarına dayanamayarak eşini korumak için evinin adresini değiştirirken kendisine de Ankara dışına kaçtı. H.A.'nın yaklaşık 2 yıldır eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.