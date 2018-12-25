Son Dakika Haberleri: Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi

Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi

2 saat önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 30- 35 yaşlarıindaki bir erkek, çırılçıplak yolda yürürken görüntülendi.

Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesinde 30- 35 yaşlarıindaki bir erkek, çırılçıplak yolda yürürken görüntülendi.

Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi, 2235 Sokak'ta dün sabah saatlerinde, 30- 35 yaşlarında çırılçıplak bir erkek, yol kenarından yürürken görüntülendi. Yoldan geçen sürücüler, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:37 Kaynak: DHA

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