Cirit: "Af Çıkmasına Karşıyım" - Ankara
12 dakika önce
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:05 Kaynak: AA
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
Trans Bireyle Fuhuş Pazarlığında Cinayette 'Haksız Tahrik' İndirimi
Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
Son Dakika! Rusya ve Suriye Ortak Açıklama Yaparak ABD Askerlerinin Suriye'yi Terk Etmesi Çağrısında Bulundu