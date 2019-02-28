Cirit, Akarca ve Yavuz'dan Kütahyalı İş Adamı Güral'a Ziyaret

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel,Yargıtay Üyesi Muhammed Yavuz ve eşleri, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral'ı ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel,Yargıtay Üyesi Muhammed Yavuz ve eşleri, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral'ı ziyaret etti.



Macaristan Fahri Başkonsolosu ve Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral'ın Ankara ve Kütahya'dan konukları onuruna verdiği yemeğe, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İcra Kurulu Başkanı Naci Pekcan, Gazeteci-yazar İhsan Tunçoğlu, iş adamları Mehmet Akdemir, Ahmet Baş ve Ahmet Acar katıldı.



Bu arada, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, İsmet Güral'ı bir süre önce kazanmış olduğunu ödüllerinden dolayı tebrik ettiler.



İsmet Güral ve eşi Nesrin Güral, ziyaretlerinden konuklarına teşekkür etti. - KÜTAHYA

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