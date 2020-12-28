Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor - Son Dakika

Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor

28.12.2020 09:27
Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor, System.String[]

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Başköy'de, Bayram Arslan'ın Başköy Atlı Spor Kulübü'ne yeni aldığı 'Ayaz' isimli atı, günde 3 defa karda antrenman yapıyor.

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Başköy'de, Bayram Arslan'ın Başköy Atlı Spor Kulübü'ne yeni aldığı 'Ayaz' isimli atı, günde 3 defa karda antrenman yapıyor.

Ata sporu ciridin gençler tarafından yaşatıldığı Selim ilçesinin Başköy köyünde Bayram Arslan, cirit kulübüne yeni bir at aldı ve adını da Ayaz koydu. Pandemi tedbirleri nedeniyle cirit müsabakaları yapılamayınca Arslan, Ayaz'ı antrenman için sabah, öğlen ve akşam dışarı çıkararak karlı zeminde çalıştırıyor. Iğdır'dan satın aldığı beyaz renkli atı Ayaz'a her gün antrenman yaptırdığını ve cirit müsabakalarına hazırladığını ifade eden Arslan, amaçlarının ata sporu ciridin gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyledi. Arslan, "Karlı zeminde dans edercesine koşan Ayaz'ın en sevdiği ise kar yemek. Ahırdan dışarı çıkardığımızda bir çocuk gibi sağa sola koşan Ayaz hararetini kar yiyerek gideriyor. Ahıra gireceğini anlayınca üzüldüğünü hissediyorum" diye konuştu.

:


Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor
Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor
Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor
Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor
Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor
Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor
Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor
Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor
Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor
Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor

Atlı Spor Kulübü, Bayram Arslan, Başköy, Selim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taksim'de garip giyimli turisti görenler şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir Kışın 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı Profesör Böngür Sönmez: Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile vermeyeceğiz Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi İngiltere Ticaret Bakanı: Türkiye'yle salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağız Yaptığı canlı yayında "İntihar edeceğim" dedi, ertesi gün evinde ölü bulundu Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin         
09:16
Meteoroloji'den sarı alarm! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Meteoroloji'den sarı alarm! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek         
08:47
27 yıl sonra doğduğu topraklara dönen Azeri nine, toprağı öptü! Duygulandıran anlar kamerada 27 yıl sonra doğduğu topraklara dönen Azeri nine, toprağı öptü! Duygulandıran anlar kamerada         
08:43
Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün dördüncü ve son toplantısını yapacak Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün dördüncü ve son toplantısını yapacak         
08:29
Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar         
08:02
MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu         
07:24
İki aile arasındaki yaşanan silahlı kavgada kadınlar kurşunların hedefi oldu: 1 ölü, 2 yaralı İki aile arasındaki yaşanan silahlı kavgada kadınlar kurşunların hedefi oldu: 1 ölü, 2 yaralı         
01:28
Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum         
01:21
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti         
20:17
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı         
18:05
Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu         
17:28
Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi         
16:37
ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir         
15:53
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 09:37:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei