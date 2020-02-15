Cirit atları üşümesin diye soba yakıyorlar - Son Dakika
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Cirit atları üşümesin diye soba yakıyorlar

6 saat önce

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışının ardından yaşanan dondurucu soğuklarda ciritciler, gözü gibi baktıkları atların üşümemesi için ahırları soba yakararak ısıtmaya çalışıyor.

Cirit atları üşümesin diye soba yakıyorlar, System.String[]

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışının ardından yaşanan dondurucu soğuklarda ciritciler, gözü gibi baktıkları atların üşümemesi için ahırları soba yakararak ısıtmaya çalışıyor.

Özelikle ısının geceleri eksi 35 dereceye kadar düştüğü bölgede dondurucu soğuklar, yaban hayatının yanı sıra kümes ve ahırlarda beslenen birçok hayvanı da olumsuz etkiliyor. Erzurum'da, ata sporu ciriti yaşatan kulüplerden biri olan merkez Yakutiye ilçesinin Kombina Semti'ndeki Sancak Atlı Spor Kulübü'nde atların soğuktan etkilenmemesi için ahıra soba kuruldu. Sobaları yakarak ahırların ısısını yükseltmeye çalışan kulüp yöneticileri, böylece atları soğuktan korumuş oluyor. Kulüp Başkanı Saffet Fidan, ahırda sobanın dışında atların üzerine battaniye de örttüklerini söyledi. Atlara özellikle kış mevsiminde çok iyi bakılması gerektiğini söyleyen Fidan, "Atlarımızın sağlıklı olması lazım. Bu nedenle ahırda beslediğimiz atların üşümemesi için soba kurduk. Gece ve gündüz de sırtarından battaniyeyi eksik etmiyoruz. Geceleri bir görevli bulunduruyoruz. Sürekli sobayı ve atların üzerindeki battaniyeyi kontrol ediyor. Sobanın üzerinde kaynattığımız suyu atlara verdiğimiz soğuk su ile karıştırıp ılık olarak veriyoruz. Çünkü soğuk su atların sancılanmasına neden olur" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:28 Kaynak: DHA
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