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Cirit atlarının kar üstünde dansı kamerada - Son Dakika

Cirit atlarının kar üstünde dansı kamerada

03.02.2022 11:46

Cirit atlarının kar üstünde dansı kamerada Erzurum'da at üzerinde yapılan cirit sporu asırlardır yaşatılıyor.

Cirit atlarının kar üstünde dansı kamerada

ERZURUM - Erzurum'da at üzerinde yapılan cirit sporu asırlardır yaşatılıyor. Kıyasıya mücadelelerin verildiği yarışmalarda ter döken atlar ve sporcular yarışlar öncesi çarşaf gibi kar üzerinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu cirit, kar üstünde ayrı bir heyecan yaşatıyor. Günümüzde geleneksel atlı spor olarak anılan cirit, Erzurum'da karda yapılan hazırlık maçıyla büyük bir heyecana sahne oldu.

Kar ve tipinin etkili olduğu Erzurum'da, atlı spor kulüpleri ata sporu ciridin yaşatılması için karlı zeminde cirit gösterisi yapıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken ciritçiler ise ata sporunun yaşatılması için bütün güçlüklere göğüs geriyor. Kar üzerinde cirit gösterisi yapan ciritçiler, yaklaşık 30 santimetre kar bulunan zeminde atlarını koşturarak soğuk havaya meydan okuyor.

Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları ata sporu atlı cirit, Erzurum'da köylülerin vazgeçemediği en önemli spor dallarının başında geliyor. Yaz-kış demeden her mevsim oynanan ciridin en renkli görüntüleri ise kış mevsiminde yaşanırken bu anlar drone ile havadan görüntülendi.

Cirit atlarının kar üstünde dansı kamerada
Cirit atlarının kar üstünde dansı kamerada
Cirit atlarının kar üstünde dansı kamerada

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Orta Asya, Erzurum, Savaş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cirit atlarının kar üstünde dansı kamerada - Son Dakika


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