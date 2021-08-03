Cirit atmada Eda Tuğsuz finale kaldı

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda cirit atmada mücadele eden Eda Tuğsuz, elemeleri geçerek finale kaldı.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda cirit atmada mücadele eden Eda Tuğsuz, elemeleri geçerek finale kaldı. 2017 yılında 60,98'lik derecesi ile 60 metre sınırını geçen ilk Türk kadın ciritci olan Eda, Tokyo'da eleme atışları sonunda 2'nci hakkında 62.31 metre atarak 5'inci oldu ve finale yükseldi.Eda Tuğsuz, Tokyo Olimpiyatları'nda cirit atma final barajının 63 metre olduğu elemeler B serisinde yarıştı. Tuğsuz, ilk hakkında faul yaptı. İkinci hakkında 62.31 metre atan milli atlet, 5'inci olarak finale kaldı. İlk defa olimpiyatlara katılan Eda Tuğsuz, 6 Ağustos'ta finallerde yarışacak.



Son Dakika

Afgan mülteciler bu kez yangının yolları kapattığı Datça'da görüntülendi! Vatandaşlar fark edip jandarmaya ihbar etti

IMF'den tarihi karar! 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsisini onayladı

Datça'dan gelen görüntü sabotaj iddialarını kuvvetlendirdi! Ağaçların dibinde patlamamış torpiller bulundu

142 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum

Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı

TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı

Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi

"23 kardeşim var, bir tek beni sığdıramadılar" diyen genç kız, kendini üst geçitten attı