Son Dakika Haberleri: Cirit: "(Bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararı) Katılmalarını biz de arzu ederdik ama...
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Cirit: "(Bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararı) Katılmalarını biz de arzu ederdik ama...

33 dakika önce

Cirit: "(Bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararı) Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin söylemler"

Cirit:
Cirit: "(Bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararı) Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin söylemler"
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:06 Kaynak: AA
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