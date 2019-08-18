Cirit: "(Bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararı) Katılmalarını biz de arzu ederdik ama...
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Cirit: "(Bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararı) Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin söylemler"
Cirit: "(Bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararı) Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin söylemler" Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:06 Kaynak: AA
Ashley Cole futbolu bıraktı Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi