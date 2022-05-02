Cirit hakemliğine kadın ilgisi - Son Dakika

TÜRKLERİN Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden bu yana oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen atlı cirit sporu hakemliğine kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel Spor Dalları Erzurum İl Temsilciliği tarafından açılan cirit hakemi kursuna 48'i kadın olmak üzere toplam 60 kişi başvurdu.

Atlı cirit müsabakasında uygulamalı ders, kursiyerlerin birçoğunun yaşadığı hayvan fobisini yenme çalışması oldu. Geleneksel Spor Dalları Erzurum İl Temsilci Bahri Önal ve görevliler tarafından atların yanına götürülen kursiyerler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Kursiyerler kısa sürede korkularını yenip atlara binerek saha içinde gezmeye başladı. Erzurum, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Meva Ceren Orgun, ata sporu ciriti hep merak ettiğini ve bu sporu yakından tanımak için açılan kursa katıldığını söyledi. Orgun, "Ata sporumuz cirit, diğer sporlardan bir tık daha önemli bir yer kaplıyor benim için. O nedenle açılan cirit hakemliği kursuna katıldım. Teorik derslerin ardından bugün de uygulama için cirit sahasına geldik. Hedefim bu sporu daha yakından tanımak ve cirit hakemliğini layıkıyla, adaletli bir şekilde yapmak" diye konuştu.

'HEDEFİM ULUSLARARASI HAKEMLİĞE KADAR GİTMEK'Ordulu olduğunu ama İstanbul 'da yaşadığını söyleyen Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Makbule Uysal da adını çok duyduğu cirit sporu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Ata sporu ciritte kadın takımı olmadığı için oynayamasa da hakemliğini yapmak istediğini belirten Uysal, "Uygulama dersleri için cirit sahasına geldik. Bazılarımız atlardan korkuyordu. Başkan ve görevliler arkadaşların bu korkusunu kısa sürede yenmeyi sağladı. Kedi, köpek ve kuşlar güzel, sadık hayvanlar. Ama denildiği gibi atlar çok asil hayvanlar. Onları tanıdıkça sevgimiz daha da artıyor. Hedefim bu dalda uluslararası hakemliğe kadar gitmek ve kurularsa kadın cirit takımında yer almak" dedi.'TÜM MAÇLARI KADIN HAKEMLERİMİZ YÖNETECEK'Erkek sporu olarak bilinen ciritte kadınların ilgi göstermesinden memnun olduklarını belirten Geleneksel Spor Dalları Erzurum İl Temsilcisi Bahri Önal, Erzurum'da 5 yıldır kadın hakemlere görev verildiğini belirtti. İl Temsilciliği olarak bu yıl açılan cirit hakem kursuna rekor bir müracaatın olduğunu vurgulayan Önal şunları söyledi: "Ciriti daha güzel yerlere, daha popüler ve daha elit yerlere taşımak istiyoruz. Bugün çoğunluğu kadın olmak üzere 60 kursiyerle cirit sahasındayız. Burada hem ciriti hem de atları tanıttık. Mayısın ortalarında kuralar çekilecek ve ayın sonunda 26 takımın katıldığı cirit ligleri başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri maçlar oynanacak. Kursu başarı ile tamamlayan hakem adaylarımız bu maçlarda görev alacak. Kadınların ata sporuna olan ilgisi bizleri çok sevindirdi. Beş yıldır kadın hakemlerimiz sahada görev alıyor ama sayıları çok azdı. Şimdi tüm maçları kadın hakemlerimiz yönetebilecek. Bir maçta 9 hakem görev alıyor."

Dadaş Atlı Spor Kulübü ile Sancak Atlı Spor Kulübü sporcuları hakem adayları için gösteri maçına çıktı. Bazı kadın hakemlerin atlardan korktuğunu gören Başkan Bahri Önal, ilk olarak hakemlerin bu korkularını üzerinden atmalarını sağladı. Kısa sürede atlara alışan hakem adayları atlara binerek sahada gezdi. Başkan Önal, "Kişi korktuğu bir hayvanla karşılaştığında aşırı kaygı duyar, saldırıya uğrayacağına ya da bir şekilde zarar göreceğine inanır. Yaşadığı bu yoğun endişe yüzünden hayvandan mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya çalışır, hatta bu kaçış sırasında kendini tehlikeye atabilir. Onun için hakemlerin atlardan korkmaması gerekirdi. Bunu da birlikte başardık" diye konuştu.