Cirit Müsabakaları Nefesleri Kesti

Kurtuluş günlerinin vazgeçilmez bir etkinliği olan ata sporumuz cirit, her zaman olduğu gibi yine nefesleri kesti.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen cirit müsabakları mest etti. Bayburt Belediyesi Cirit Sahasında organize edilen cirit müsabakasında; Genç Osman Atlı Spor ile 21 Şubat Atlı Spor, Bayburt Atlı Spor ile Dede Korkut Atlı Spor, İpekyolu Atlı Spor ile Bayburt Atlı Spor karşı karşıya geldi.



Yediden yetmişe çok sayıda cirit sever tarafından heyecanla takip edilen cirit müsabakasına kadınların da ilgi göstermesi gözlerden kaçmadı. Dostluk havasında geçen müsabakalarda, ciritçiler at binip cirit atmada hünerlerini centilmence sergilerken şova dönüşen müsabakayı izleyen cirit severler ise keyifli anlar yaşadı.



Heyecanlı bir tempoda geçen dostluk müsabakaları sonucunda Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk tarafından müsabakaya katılan atlı spor kulüplerinin kaptanlarına plaket verildi.



Etkinlik hakkında kısa bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk, "Geleneksel ata sporumuz cirit, kurtuluş günlerimizin vazgeçilmez bir etkinliğidir. Organize ettiğimiz müsabakalarda Bayburt'a ait 5 ayrı atlı spor kulübümüz centilmence karşılaşma yaptı. Ben kendilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımız da çok büyük katılım gösterdi. Hemşerilerimize cirite verdikleri ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bizler de Bayburt Belediyesi olarak geleneksel Türk sporumuz, bizim tabirimizle ciritimize her zaman katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Müsabakalara katılan atlı spor kulüp kaptanları ise, oldukça centilmence cirit oynadıklarını ve sonunda dostluğun galip geldiğini kaydederek kendilerine verdiği desteklerden dolayı Bayburt Bediyesi'ne ve karşılaşmalara büyük ilgi gösteren Bayburt halkına teşekkürlerini bildirdiler. - BAYBURT

